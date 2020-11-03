Таким образом рынок реагирует на начавшиеся в США президентские выборы. Результаты опросов общественного мнения показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Также в США проходят выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются сегодня в ходе торгов
Таким образом рынок реагирует на начавшиеся в США президентские выборы. Результаты опросов общественного мнения показывают, что кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает по популярности действующего президента-республиканца Дональда Трампа.