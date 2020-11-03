Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением

Рубль растет к бивалютной корзине после сильного падения по итогам предыдущих торгов.

Курс американской валюты сегодня опустился ниже 80 рублей. Это происходит в рамках корректировки после серьезного падения рубля накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в понедельник курс доллара после открытия торгов на Московской биржи перевалил отметку в 80 рублей. В последний раз такое с валютой США случилось в конце марта нынешнего года.

Евро же на торгах накануне и вовсе показал максимум с декабря 2014 года. Сегодня же европейская валюта несколько сдала. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, снизился по сравнению с предыдущим значением на 40 копеек. Но все равно превышает 93 рубля.

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