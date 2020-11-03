На ситуацию с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом в Томске поступает все больше жалоб

Ранее стало известно, что больных размещают в больнице на кушетках и стульях, сегодня агентство ТВ2 опубликовало еще несколько историй людей, столкнувшихся с этой проблемой.

Женщину 70 лет с двусторонней пневмонией и температурой под 39 градусов, не спадавшую две с половиной недели, 20 часов продержали в коридоре медсанчасти N2 в ожидании медицинской помощи. Об этом ТВ2 рассказал ее сын. По его словам, женщине пришлось спать под кроватью на полу. Ни на одной горячей линии им так и не помогли. Мужчина также отметил, что его брата заболевшего коронавирусом полторы недели назад тоже разместили в коридоре у туалета. Еще одна жительница Томска Ирина рассказала, что в фильтрационной зоне, где определяется диагноз и проводятся диагностические исследования, пациенты, в том числе тяжелые, ждали всю ночь. При этом, поскольку госпитализация для них еще не оформлена, им не положены ни одеяло, ни вода, ни еда, медицинская помощь им не оказывается.

По словам Ирины, ее матери, которая приехала в больницу уже с готовыми результатами анализов и томографии, врача и лечение назначили только на следующий день. Ранее в сети появилось видео из медсанчасти, на котором видно, что коридор больницы заполнен пациентами, которых из-за нехватки мест разместили на стульях.

Как пишет ТВ2, власти признают наличие проблемы и пытаются ее решить, увеличивая коечный фонд. В соцсетях появились новые фотографии из медсанчасти – на них видно, что коридоры пусты.