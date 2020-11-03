Два человека задержаны по делу о нападении в Вене

Спецоперация прошла в городе Санкт-Пёльтьен, также был проведен обыск двух домов в этом городе.

Накануне вечером в австрийской столице произошло террористическое нападение в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 17 получили ранения. Среди них один полицейский. Один из нападавших был убит, остальных ищут более тысячи австрийских силовиков.