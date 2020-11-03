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12:34, 03 ноября 2020

Более чем в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, преимущественно болеет взрослое население. В ведомстве также отметили, что прививку от гриппа сделали почти 34% россиян.



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