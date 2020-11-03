Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox, 31-летний Игорь Коропов пропал в Сочи

Об этом пишет РБК со ссылкой на его бизнес-партнера Сергея Попкова. По словам еще одного коллеги, Коропов поехал кататься на самокате по набережной и перестал выходить на связь в ночь на 1-е ноября.

В МВД говорят, что поиски уже ведутся. Также к ним подключены волонтеры из организации «Лиза Алерт».