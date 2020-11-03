В США сегодня пройдут выборы президента

В них участвуют действующий глава страны, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Жители двух небольших населённых пунктов в штате Нью-Гэмпшир уже проголосовали.

Жители деревушки Диксвилл-Нотч проголосовали первыми. Эта традиция продолжается уже 60 лет. Крошечный населённый пункт расположен рядом с границей Канады. В голосовании участвовали всего пятеро избирателей. Все они поддержали Джо Байдена. Результаты стали известны за несколько минут. Местный житель Лес Оттен, первым опустивший бюллетень, признался агентству ТАСС, что больше полувека симпатизирует Республиканской партии, но манера поведения Трампа ему кажется оскорбительной. Поэтому он поддержал Байдена, как и остальные немногочисленные избиратели.

В то же время на участке в городке Миллсфилд, расположенном неподалёку, победил хозяин Белого дома. Трамп получил 16 голосов, тогда как Байден только пять, сообщает телеканал CNN. На этом фоне кибернетическое командование США расширило операции против иностранных хакеров из России, а также Ирана и Китая. Это сделали с целью не допустить подрыва доверия к американским властям и дезинформации населения страны, сообщает CNN.

Согласно опросам в ключевых штатах на победу может рассчитывать Джо Байден. Предварительные результаты выборов президента США ожидаются завтра утром.