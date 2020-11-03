У подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова дома нашли прикованного пенсионера

Задержанного, имя которого не называется, также подозревают в мошенничестве с квартирами.

Пенсионера, прикованного наручниками к кровати, в квартире подозреваемого обнаружили во время обыска. Там же находился мужчина, который присматривал за пленником. Обоих доставили в следственный отдел, сообщили в СК. Оперативникам пенсионер рассказал, что у него вымогали московские квартиры. Следствие полагает, что задержанный по делу об убийстве Владимира Маругова был так называемым черным риелтором – он может быть причастен к махинациям с квартирами одиноких пожилых людей в Москве и области. Эта версия проверяется.

Ранее следствие установило, что именно задержанный купил в магазине арбалет и вместе с сообщником напал на Маругова – владельца компании «Мясная империя», СМИ называют его «мясным королем». Его убили в ночь на понедельник в собственной бане в Истре. Нападавшие вымогали у Маругова деньги, потом застрелили из арбалета. Жене бизнесмена удалось вырваться и убежать.

Известно, что подозреваемый выходец из Казахстана. От дачи показаний он отказался. Его сообщника разыскивают