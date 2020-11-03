Участник теракта в Вене, убитый в ходе нападения, был известен местной разведке, поскольку находился в числе исламистов, планировавших ехать в Сирию. Он был задержан в июле. Однако полиция не считала, что он планирует террористическую атаку в Австрии. Об этом сообщает газета «Фальтер». По ее данным, террориста звали Куртин С, он родился в Вене в 2000 году и имел албанское происхождение.

Стрельба произошла накануне вечером, погибли, по разным данным от трех до четырех человек. 18 человек получили ранения, причем семь из них находятся в критическом состоянии.

Нападавших, которым удалось скрыться, разыскивают более тысячи австрийских силовиков.