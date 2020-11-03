Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович уклонилась от прямого ответа, планирует ли привиться российской вакциной

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович уклонилась от прямого ответа, планирует ли она привиться российской вакциной от коронавируса. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС она подчеркнула, что обязательно сделает себе прививку любой вакциной, которая будет рекомендована ВОЗ, поскольку является ее сотрудником и следует руководствам организации в отношении вакцинации.
2020-11-03T11:32:56+03:00
2020-11-03T11:32:56+03:00
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11:32, 03 ноября 2020
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