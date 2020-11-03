Число пострадавших в результате стрельбы в Вене выросло до 17

Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Данные о погибших разнятся – сообщается как о трех, так и о четырех. Российскому посольству пока неизвестно, есть ли среди жертв и пострадавших россияне.

В городе закрыты все школы, учреждения и заведения. Власти призывают население оставаться дома. Ведется розыск нападавших. Один из них был убит вчера, остальные скрылись.