Экономист Гусельников: В случае победы Байдена на выборах в США рубль обвалится

Победа Джо Байдена на выборах в США обвалит российский рубль. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Григорий Гусельников.

По его мнению, победа на выборах в США Джо Байдена может привести к ужесточению санкций против России, а это значит, что падение российского рубля неизбежно, но это «произойдет не сразу».

«Российский рубль обвалится, если Байден победит на выборах. При этом падение рубля произойдет не сразу, ведь в случае победы Байден приступит к обязанностям только в январе. Будет большое количество споров о подсчете голосов. За тот период с момента выборов много чего интересного мы увидим. И курс рубля пока не почувствует на себе изменений. Но как только у будущего президента Америки появится во внешней политике повод, санкции против России будут приняты незамедлительно. Ранее Байден уже заявил, что главный враг Америки – это Россия», — сказал эксперт.

Сегодня, 3 ноября в США проходят выборы в президенты. За пост главы государства борются действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.