Суд в Волгограде оставил под стражей гражданина, избившего до смерти мужчину из-за ссоры в родительском чате

Апелляция обвиняемого оставлена без удовлетворения.

Конфликт в чате произошел из-за выбора даты проведения теста для школьников. После ссоры брат одного из родителей подкараулил отца другого ребенка в здании банка и нанес тому сильный удар кастетом по голове. 1 ноября стало известно, что избитый – Роман Гребенюк – скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката задержанного и оставил постановление районного суда без изменения, а жалобу – без удовлетворения. Ранее действия обвиняемого – Арсена Мелконяна — переквалифицировали на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Накануне в Волгограде прошла акция в память об убитом в отделении банка Романе Гребенюке. Собравшиеся раздавали прохожим листовки, в которых требовали «наказать всех причастных за преднамеренное убийство».