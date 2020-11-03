Сотрудники российских спецслужб будут иметь возможность получить второе гражданство

Это предполагают поправки к законам о внешней разведке и ФСБ – правда, с оговорками.

Право на гражданство другой страны или вид на жительство будет даваться военнослужащим в случаях, если это связано с «решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который уже поступил на рассмотрение Совета Федерации, пишет газета «Ведомости». Специальное разрешение, как отмечается, должен выдать руководитель ФСБ. В случае со Службой внешней разведки при этом из законопроекта не ясно, кто должен принимать решение.

Ранее сотрудники ФСБ не могли иметь ни второго гражданства, ни вида на жительства в другой стране либо какого-либо подобного документа.

Условия для сотрудников СВР были чуть мягче – им позволялось иметь вид на жительство. Со вторым гражданством также нельзя было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство могло стать основанием даже для увольнения из ведомства. Последнее правило, к слову, отменено законом, принятым по предложению президента Владимира Путина.

В ФСБ и СВР необходимость оговорки, позволяющей их сотрудникам получить вид на жительство или гражданство в другой стране, пока не объяснили.