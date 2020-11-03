Человек, атаковавший прохожих в Вене, был 20-летним жителем австрийской столицы с албанскими корнями

Человек, атаковавший прохожих в Вене и убитый полицейскими, был 20-летним жителем австрийской столицы с албанскими корнями. Об этом в Твиттере написал редактор местной газеты «Фальтер». По его данным, нападавший родился и вырос в Вене, он был известен местной разведке, поскольку являлся одним из 90 австрийских исламистов, которые хотели отправиться в Сирию.

По разным данным, в результате нападения погибли от трех до четырех человек. Также был застрелен нападавший.

Как только что сообщило местное агентство АРА, семь пострадавших в результате нападения в Вене находятся в критическом состоянии.

Российская оперная певица Анна Нетребко рассказала из Вены, что жители города сейчас крайне напуганы произошедшим.

По официальным данным в результате стрельбы в Вене погибли 4 человека, один из нападавших застрелен.