Совет Федерации одобрил президентский закон о Конституционном суде

В частности, он позволяет избирать председателя не из числа судей КС, а также запрещает судьям публиковать «особые мнения» по рассматриваемым делам.

Кроме того, Конституционный суд наделяется полномочиями рассматривать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов.

Также Совет Федерации добрил закон о правительстве, который предусматривает новый порядок его формирования.