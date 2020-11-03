В частности, он позволяет избирать председателя не из числа судей КС, а также запрещает судьям публиковать «особые мнения» по рассматриваемым делам.
Кроме того, Конституционный суд наделяется полномочиями рассматривать вопрос об исполнении решений межгосударственных органов.
Также Совет Федерации добрил закон о правительстве, который предусматривает новый порядок его формирования.
Совет Федерации одобрил президентский закон о Конституционном суде
В частности, он позволяет избирать председателя не из числа судей КС, а также запрещает судьям публиковать «особые мнения» по рассматриваемым делам.