Глава Роскосмоса пожаловался на невозможность реализовать новые космические программы из-за нехватки финансирования.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожаловался на невозможность реализовать новые космические программы из-за нехватки финансирования. Немного раньше президент Путин раскритиковал руководителя госкорпорации за задержку утверждения проектов.

Нехваткой денег объясняет Дмитрий Рогозин задержку с утверждением программ создания могоспутниковой группировки «Сфера» и сверхтяжёлой ракеты-носителя. Как пояснил глава «Роскосмоса» ведомство «уткнулось в конкретные параметры финансирования». Рогозин основной причиной этого считает пандемию коронавируса из-за которой год для Роскосмоса как и многих других корпораций и компаний выдался непростым. Средства, которые могли бы пойти на развитие космической отрасли, власти потратили на меры по безопасности населения и обеспечение карантинных мер.

Помимо этого как рассказал Рогозин, есть сложности, связанные с конъюнктурой на рынке углеводородов. Он также сказал, что разница в оценке трат на «Сферу» и сверхтяжелую ракету между Минфином и Роскосмосом составляет до триллиона рублей. Напомню, на днях президент Путин потребовал от Рогозина отчитаться по поводу задержки с утверждением космических программ. По словам президента, госкорпорации было поручено подготовить новые проекты, в том числе по разработке сверхтяжёлой ракеты. Рогозин в твиттере на это заверил, что его ведомство не срывало сроки по программам.

Рогозин уверяет, что в декабре президент Путин получит полный отчет и примет окончательное решение по проектам. Ранее источник агентства РИА сообщил, что космические программы должны быть согласованы президентом к 10 декабря.