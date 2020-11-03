Правительство упростило систему маркировки лекарств

Постановление об этом подписал сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Новая система маркировки упрощает порядок движения лекарственных препаратов, сообщила во вторник пресс-служба правительства. Теперь производители обязаны наносить коды на препараты, а аптеки -сканировать их на кассе. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, теперь не нужно.

В частности, при ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать от владельцев регистрационного удостоверения на препараты подтверждения ввоза. Эти сведения будут автоматически подтверждаться самой системой путем проверки кода товара и данных участника. В Правительстве надеются, что таким образом удастся повысить скорость операций с лекарствами и снизить зависимость от задержек со стороны поставщиков, сохранив при этом контроль безопасности и легальности лекарственных средств.

Главной причиной упрощения маркировки в Правительстве назвали повышенный спрос на лекарства, а также эпидемиологическую ситуацию.