Три человека, по последним данным, погибли после стрельбы в Вене

Злоумышленники вели ее на нескольких улицах австрийской столицы.

Первой точкой, которая оказалась под огнем преступников, стала главная синагога Вены. Изначально именно ее считали главной целью нападавших, однако их мотивы пока не установлены. Всего огонь открывался в шести точках. Один из террористов был застрелен – по словам главы австрийского МВД Карла Нехаммера, он был вооружен автоматической винтовкой, на нем был пояс со взрывчаткой. Кроме того, утверждает чиновник, он симпатизировал запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Среди погибших – двое мужчин и одна женщина, еще 15 человек были ранены.

Власти Австрии полагают, что злоумышленник был не один – его сообщников ищут по всей Вене и за ее пределами несколько сотен полицейских и военных. Меры безопасности усилены, в том числе и на границе. Жителям Вены рекомендовали избегать посещения общественных мест и поездок на общественном транспорте. Школьникам, в свою очередь, разрешили остаться дома и не ходить на занятия.

Теракт в Вене произошел спустя несколько дней после нападения на собор Нотр-Дам в Ницце, устроенного радикальным исламистом. Тогда погибли три человека, нападавший кричал «Аллах Акбар». Он был задержан.