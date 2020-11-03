В Вене закрыты все школы, учреждения и заведения из-за теракта — очевидец

В связи с произошедшим терактом в Вене закрыты все школы, учреждения и все заведения, всех работающих оставили дома. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» житель столицы Австрии, юрист Иван Шатаев.

«Всем рекомендовано оставаться дома, никуда не ходить. Все кафе и рестораны закрыты, школа закрыты, весь центр закрыт. На работу не пускают в центр. Идут поиски последнего террориста», — рассказал он.

По словам И.Шатаева, в момент произошедшего теракта власти быстро среагировали и прибыли на место событий, и оперативно скоординировали местных жителей, что делать в данном случае.

«То, что произошло, было настолько неожиданным для всех. Но жители Вены были правильно скоординированы со стороны властей, правоохранительных органов, СМИ. Сообщалось сразу, чтобы люди спрятались в соседних зданиях, сидели дома и не выходили и так далее. Правоохранительные органы сразу отреагировали на теракты. Они приехали на место произошедшего моментально, один террорист был ликвидирован, а в отношении одного начались сразу поиски. Полиция уверила, что позже сообщат все подробности о произошедшем», — отметил он.

По словам И.Шатаева, для австрийцев произошедшее было полнейшим шоком и неожиданностью. «Вчера должен был введен локдаун, и люди в теплый вечер решили воспользоваться моментом, все пошли на прогулки, в рестораны и в другие развлекательные места. А террористы этим воспользовались. Надо отметить, что террористы хорошо были подготовлены и все у них было продумано», — рассказал он.

Так же он отметил, что сообщения о нападении на синагогу не подтвердились В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой. Погибли три человека, нападавший убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший в Вене, который был ликвидирован, являлся сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).