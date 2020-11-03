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09:33, 03 ноября 2020

В футбольной Лиге Чемпионов сегодня стартует третий тур

Столичный Локомотив сыграет дома против мадридского Атлетико.

После двух туров в активе Локомотива всего одно очко. Однако едва ли кто-то рискнет бросить камень в сторону столичного клуба. Который сперва вырвал ничью в австрийском Зальцбурге. А потом достойно противостоял действующему обладателю трофея – мюнхенской Баварии. Стоит ли ждать от железнодорожников очередного подвига, предсказать трудно. В последнем матче Чемпионата Марко Николич попробовал дать передышку своим лидерам. Но эксперимент закончился поражением от Сочи.
А вот Атлетико в испанской Примере без проблем разобрался с Осасуной. И по потерянным очкам лидирует в Чемпионате.
В последние годы турнирные пути соперников дважды пересекались в Еврокубках. Причем все четыре встречи завершились победой мадридского клуба. Игра на РЖД-Арене начнется в 20.55. Трансляция на МАТЧ ТВ

Остальные российские участники Лиги Чемпионов – Краснодар и Зенит – проведут свои матчи завтра.



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