Россияне жалуются на стирание граней между работой и личной жизнью во время дистанционной рабочей деятельности

Согласно данным исследования Райффайзен-Банка, такого мнения придерживаются 56% опрошенных. Они отмечают сложности в том, чтобы сосредоточиться в нерабочей среде, так как дома много отвлекающих факторов.

28% жалуются на отсутствие дома рабочего пространства и невозможность уединиться.

Помимо очевидных технических сложностей респонденты отметили нехватку профессиональной экспертизы коллег и чувство разобщенности и одиночества.