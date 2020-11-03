Теперь участники рынка не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно проводить дальнейшие действия с лекарствами.
Ранее из-за сбоев в системе маркировки в российских розничных сетях и медицинских учреждениях возник дефицит лекарств.
Кабинет министров упростил порядок маркировки лекарств из-за повышенного спроса и ситуации с коронавирусом
Теперь участники рынка не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно проводить дальнейшие действия с лекарствами.