Посольство России пока не обладает информацией, есть ли россияне среди погибших или раненых при теракте в Вене

Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Накануне вечером неизвестные совершили серию нападений со стрельбой в центре австрийской столицы. Власти объявили, что жертвами стали три человека, 15 получили ранения. Полиция застрелила одного из нападавших.

По данным главы МВД Австрии, убитый являлся сторонником террористической группировки Исламское государство. Ее деятельность запрещена в России.