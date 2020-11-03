В штате Нью-Гэмпшир стартовали выборы президента США

На этом фоне в стране готовятся к возможным беспорядкам из-за итогов голосования.

На избирательном участке в посёлке Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире уже проголосовали. Выборы там прошли час назад, первыми свои предпочтения высказали пятеро жителей поселка. Люди, которые там живут, голосуют раньше остальных американцев уже 60 лет, отмечает агентство ТАСС. По его данным все избиратели поселка поддержали кандидата от демократов Джо Байдена, никто Дональду Трампу свой голос не отдал. Тем временем владельцы магазинов по всей стране опасаясь возможных беспорядков после выборов закрывают щитами витрины. Такую картину судя по фотографиям в соцсетях сейчас, к примеру, можно увидеть в центре Вашингтона.

Итоги выборов республиканцы и демократы готовы оспаривать через суд. Это может произойти, если ни один кандидат не одержит убедительную победу. Со своей стороны спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала, что Конгресс готов к тому, что законодателям придётся самим определить победителя выборов. При этом она надеется, что явная победа кандидата от Демократической партии Байдена развеет любое предположение о том, что он не вступит в должность 20 января.

Журналисты российских федеральных каналов, которые приехали освещать итоги выборов президента США, только что сообщили об обстреле отеля в Вашингтоне, где они остановились. Об этом в частности сказал репортер канала НТВ.