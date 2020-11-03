Два мужчины и женщина погибли в результате террористической атаки в центре Вены минувшим вечером

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу Венской полиции. Ранее министр внутренних дел сообщил, что атаковавших было несколько, один из них был убит. Власти подозревают, что он симпатизировал или был связан с организацией «Исламское государство», чья деятельность запрещена в России.

Также министр призвал жителей Вены оставаться дома. Занятия в школах сегодня отменены.

Вооруженные атаки на мирных граждан в центре Вене осудили не только в Европе, но и во всем мире. «Терроризму будет дам жесткий отпор» – такова реакция глав государств и крупных политиков.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой». И заверил, что полиция примет самые решительные меры против виновных.

Одними из первых о солидарности с австрийским народом заявили во Франции. Которая недавно тоже испытала на себе атаки террористов. «Французы разделяют шок и скорбь австрийцев. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни в чем не уступим»,— написал президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter.



Вслед за этим последовали гневные заявления от главы Европейского совета Шарля Мишеля и МИД Германии. Выразила соболезнования Австрии в связи с терактом в Вене и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поддерживают европейские страны в борьбе с терроризмом и в США. По словам советника главы Белого дома Роберта О Брайена, ненависти и насилию нет оправдания.