Суд в Красноярске отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова

Ему предъявлено обвинение в убийстве исполнительного директора компании «Востоксибстрой» Андрея Николова в 2005 году. Ему также предъявлено обвинение в организации двух убийств в 1994 году, однако по этому делу мера пресечения была изменена на домашний арест.