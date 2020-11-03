Очное голосование на первом участке на выборах президента США началось в поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир

Как отмечает ТАСС, ссылаясь на представителя отеля, который используется в качестве единственного избирательного участка, пятеро жителей поселка вот уже 60 лет первыми голосуют на выборах. На подведение итогов требуется несколько минут и они будут сразу же оглашены.