Сразу несколько европейских стран ужесточают меры безопасности из-за роста числа зараженных новым коронавирусом

Сразу несколько европейских стран сегодня и в последующие дни ужесточают меры безопасности из-за роста числа зараженных новым коронавирусом.

В Австрии, согласно заявлению властей, карантин вводится минимум на месяц. Гражданам будет запрещено покидать свои дома с 8 часов вечера до 6 утра. Исключением станет неотложная работа, поход за продуктами и угроза жизни. Будут закрыты и предприятия общественного питания, но сохранится возможность доставки продуктов. Массовые мероприятия в стране отменяются, а спортивные события будут проходить без зрителей. При этом ограничения не коснутся школ и библиотек, но старшеклассников и студентов все же переведут на дистанционное обучение.

В Греция также минимум на месяц закроются бары, рестораны, кафе, музеи и театры. Обязательным станет ношение защитных масок. Промышленность, розничная торговля и школы продолжат функционировать в обычном режиме.

Великобритания введет новые меры в четверг. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины. Покидать свои дома можно будет только при острой необходимости.

Из-за растущей угрозы распространения коронавируса, повторные жесткие карантины также уже ввели Бельгия, Польша, Ирландия и другие.