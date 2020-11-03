Бывший вице-президент США и кандидат от Демократической партии на выборах президента Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа во всех ключевых штатах. На национальном уровне отрыв Байдена составляет 10 п.п., а шансы Трампа на победу оцениваются в 10%. В 2016 году, когда Трамп избирался против Хиллари Клинтон, вероятность его победы составляла 30%, а отрыв от соперницы был почти в два раза меньше, чем сегодня от Байдена. О финальном раскладе на выборах президента США, которые состоятся сегодня, расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова.

Последние опросы NBC-WSJ дают Джо Байдену 52% поддержки против 42-х у Дональда Трампа. По опросам Fox News разрыв между кандидатами меньше, 8 п.п., что все равно в два раза больше, чем между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом в 2016 году. В неопределившихся штатах — Флориде,: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, у Байдена преимущество в диапазоне от 6 до 13 п.п. В этом году перевернуться — то есть проголосовать не так, как обычно, могут и еще несколько штатов, на этот раз традиционно красные, республиканские Аризона и Техас. В первой у Байдена на 2 п.п. больше, в Техасе кандидаты равны по опросам, что уже само по себе беспрецедентно: последний раз Техас голосовал за демократа на выборах президента в 1976 году.

Конечно, после того, как опросы дали ложные результаты в 2016 году, исключать ошибки нельзя и сейчас, хотя у Хиллари Клинтон был очень высокий отрицательный рейтинг, с одобрением на уровне 40%. Наибольшие шансы выиграть неопределившикся штаты у Трампа в Пенсильвании и Флориде — если действующий президент получит их голоса, то можно ожидать месяцы судебных тяжб и требования пересчета голосов в других штатах. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может проиграть только в том случае, если у него украдут голоса, и называл, что голосование по почте, а в этом году досрочно по почте проголосовали 60 млн человек, мошенничеством. Если первые результаты в ночь после выборов покажут преимущество Трампа, то он намерен объявить свою досрочную победу, не дожидаясь подсчета голосов, поданных досрочно.

В связи с беспрецедентной ситуацией, когда действующий президент угрожает отказом от мирной передачи власти, все крупные американские города готовятся к возможным протестам, в том числе насильственным — как на улицах, так и на избирательных участках. В американской столице Вашингтоне в центре города предварительно заколотили все витрины фанерой.