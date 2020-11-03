В столице Австрии Вене минувшим вечером произошла серия нападений, которые власти признали терактом

Два человека погибли, 15 пострадали.

Атаки были совершены накануне вечером сразу на нескольких улицах в центре Вены. Первые выстрелы прогремели в районе, где находится синагога. Это произошло около десяти вечера по Москве. Стреляли как минимум в шести разных местах, позже уточнили в полиции Вены. Нападавшие вели беспорядочный огонь по посетителям баров и ресторанов, а также случайным прохожим. В центре австрийской столицы вчера было многолюдно. Это был последний вечер перед введением нового карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Семь человек по словам городских властей серьёзно пострадали, был ранен и офицер полиции. Силовики убили одного из нападавших, его сообщники скрылись. Местная пресса сообщала о захвате заложников в ресторане и отеле, это не подтвердилось. Терактом назвал случившееся в Вене австрийский канцлер Себастьян Курц. Местных жителей глава МВД Карл Нехаммер призвал не покидать дома. Центр Вены оцеплен полицией, идёт спецоперация по поиску преступников. К полицейским подразделениям присоединилась армия, военные взяли под охрану важные объекты в столице. Усилен контроль на границах страны.

Аналитический портал SITE Intelligence Group, который отслеживает активность исламистов в сети, сообщил, что они взяли на себя ответственность за нападение в Вене. По данным портала так Австрии хотели отомстить за участие страны в коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ. Напомним, что в России она запрещена.