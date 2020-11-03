Органы опеки Волгоградской области начали проверку после публикации видео, где говорится об изгнании бесов из ребенка

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. В конце октября телеканал МТВ опубликовал запись, на которой мужчина прижимает 10-летнего мальчика к дивану, тот вырывается и кричит, а за кадром говорят о чесноке и святой воде. Бабушка ребенка сказала телеканалу, что родственники считают его одержимым и что у него многочасовые приступы, с которыми семья борется молитвами, но это не помогает.
2020-11-03T07:32:14+03:00
2020-11-03T07:32:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 03 ноября 2020
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