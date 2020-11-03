Органы опеки Волгоградской области начали проверку после публикации видео, где говорится об изгнании бесов из ребенка

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию региона. В конце октября телеканал МТВ опубликовал запись, на которой мужчина прижимает 10-летнего мальчика к дивану, тот вырывается и кричит, а за кадром говорят о чесноке и святой воде. Бабушка ребенка сказала телеканалу, что родственники считают его одержимым и что у него многочасовые приступы, с которыми семья борется молитвами, но это не помогает.