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07:31, 03 ноября 2020

В Австрии разыскивают исполнителей теракта в Вене

Группа неизвестных накануне вечером открыла стрельбу в шести местах на улицах, в том числе, рядом с синагогой. По данным властей, был убит один человек, 15 пострадали. Ночью одна из раненых скончалась в больнице. В полиции сообщили, что один из нападавших был застрелен. Атаку канцлер Австрии Себастьян Курц назвал терактом и выразил уверенность, что террористам не удастся запугать общество. Американская организация SITE Intelligence group, которая отслеживает деятельность боевиков в интернете, сообщает, что террористы называют стрельбу в Вене расплатой за участие Австрии в международной коалиции против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В тоже время недавние теракты в пригороде Парижа и в Ницце в прессе связывали с карикатурами на пророка Мухаммеда.



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