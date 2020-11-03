В США сегодня состоятся выборы президента

На должность претендуют действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден. А также еще пятеро кандидатов, которые шансов выиграть не имеют, но получат несколько миллионов голосов, что в итоге повлияет на итоговый расклад.

Сегодня миллионы американцев проголосуют на выборах президента, а также выборах в Конгресс — в дополнение к почти ста миллионам избирателей, уже проголосовавшим досрочно (по почте и лично), что почти в два раз превысило явку на досрочном голосовании в 2016 году. Помимо Дональда Трампа и Джо Байдена, избираются также музыкант Канье Уэст — от собственной партии Дня Рождения, он попал в бюллетени в 12 штатах, кандидат от Зеленой Партии Хоуи Хокинс, бывший детский актер, а ныне криптовалютный магнат Брок Пирс, 70-летний ультраправый мультимиллионер Дон Бланкеншип, который называет себя еще большим трампистом чем Трамп, и кандидат от партии Альянса Рокки Де Ла Фуэнте. Победитель выборов будет определен по количеству выборщиков, которых получат Дональд Трамп и Джо Байден — для победы необходимы голоса 270 выборщиков из 538. Именно выборщики проголосуют непосредственно за президента 14 декабря, после чего Конгресс США подсчитает голоса и утвердит победителя в первую неделю января. Эти две процедуры всегда были формальностью, но из-за отказа Дональда Трампа признавать свое поражение — президент США многократно заявлял, что проиграть может только в том случае, если у него украдут голоса, выборы в этом году могут принять самый неожиданный оборот.

Американцы ожидают турбулентность по итогам голосования 3 ноября — от уличных беспорядков до полномасштабного конституционного кризиса, особенно если первые результаты в ночь после выборов, без учета подсчета досрочного голосования, покажут преимущество Дональда Трампа. Два дня назад пресса сообщил, что президент в таком случае намерен объявить о своей победе, не признавая итоги десятков миллионов бюллетеней, поданных досрочно.