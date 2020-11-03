Конституционный суд Украины в закрытом режиме проверит закон о языке на соответствие Основному закону

Рассмотрение пройдет на фоне развернувшегося в стране конституционного кризиса.

Представление на проверку языкового закона было подано еще летом прошлого года 50-ю депутатами Верховной Рады прошлого созыва. Они полагают, что документ противоречит статьям украинской Конституции о свободном использовании языков нацменьшинств, в том числе русского, а также о консолидации общества через развитие языковой самобытности.

В частности, согласно закону, исключительно на украинском должны быть реклама, делопроизводство, надписи и афиши. Государственный язык должен доминировать в СМИ, книгоиздательстве и кинотеатрах. Также с сентября, в рамках смежных законов, значительно уменьшилось количество часов преподавания на русском языке в школах.

Соответствуют ли все эти нормы Основному закону Украины, Конституционный суд проверит на фоне принятого им же резонансного решения об отмене некоторых антикоррупционных норм. Из-за этого, в частности, из публичного доступа исчез реестр электронных деклараций чиновников и политиков. Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне назвал происходящее заговором олигархов и внес в Раду законопроект об отставке судей Конституционного суда, хотя увольнять их имеет право только сама инстанция.

Венецианская комиссия Совета Европы ранее выразила обеспокоенность ситуацией вокруг возможного прекращения полномочий судей украинского Конституционного суда.