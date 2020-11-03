Сегодня. как ожидается, пройдет первое слушание по существу дела муниципального депутата Юлии Галяминой

В Тверском районном суде столицы как ожидается, сегодня пройдет первое слушание по существу дела муниципального депутата Юлии Галяминой.

Изначально планировалось проводить заседания в закрытом режиме, однако после ходатайства защиты процесс стал открытым. За последние полгода Галямину неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий, а уголовное дело по так называемой «дадинской» статье возбудили в конце июля. Тогда депутат опубликовала на своей странице в социальных сетях призыв участвовать в акции против поправок в Конституцию. Сама Галямина говорит, что проводила сбор подписей, который согласовывать с администрацией города не надо.

Она также уверена, что дело носит политический характер и власти таким образом пытаются препятствовать ее участию в выборах в Государственную думу. Адвокат Мария Эйсмонт, защищающая подсудимую, считает, что «дадинская» статья о неоднократном нарушении порядка проведения публичный мероприятий в целом не имеет права на существование.

Между тем, если Юлию Галямину все же признают виновной, помимо запрета на участие в выборах, ей грозит штраф от 600 тысяч до миллиона рублей или до 5 лет тюрьмы.

Первым осужденным по этой статье стал активист Ильдар Дадин. Его приговорили к 3 годам колонии. Вторым – активист Константин Котов. После апелляции суд смягчил ему приговор с четырех до полутора лет тюрьмы.