В столице Австрии после теракта этой ночью прошла и продолжается утром масштабная спецоперация

Центр города полностью перекрыт, нападавших ищут около 250 спецназовцев, сообщил глава полиции общественной безопасности Франц Руф. По его словам, расследование ведут криминальная полиция и контрразведка. Власти призывают жителей не покидать свои дома.

По данным полиции, накануне вечером неизвестные открыли стрельбу рядом с синагогой и еще в пяти местах. По последним данным, погибали два человека, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из нападавших был застрелен силовиками. Местное телевидение сообщило, что четверо подозреваемых были задержаны, но в МВД это не подтвердили.