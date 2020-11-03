Полиция Вены сообщила, что нападавшие открыли вечером стрельбу возле синагоги и еще в пяти разных местах

Подтверждена была гибель одного человека, вторая жертва скончалась в больнице, ранены 15. Один подозреваемый был застрелен полицией, говорится в «Твиттере» правоохранительных органов столицы Австрии. До этого были сообщения, что жертвами атаки, по неофициальным сведениям, стали 7 человек. Газета Kurier отмечает, что информацию о захвате заложников в отеле «Хилтон» в полиции назвали слухами в соцсетях. В Вене ведется операция по поиску нападавших. Власти призвали жителей не выходить на улицу. Как передает РИА Новости со ссылкой на ведомство канцлера, в спецоперации задействовали военных, они взяли под охрану столичные объекты. Глава МВД Австрии назвал атаку терактом.
2020-11-03T06:31:43+03:00
2020-11-03T06:31:43+03:00
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06:31, 03 ноября 2020
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