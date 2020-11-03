Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии подъёма флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Судно сдадут флоту в годовщину смерти бывшего российского премьера.

Новейший ледокол «Виктор Черномырдин» уже перегнали к причалу Морского фасада Петербурга для того, чтобы президенту было удобнее подняться на борт. Об этом пишет портал «Фонтанка-ру». Один из самых крупных неатомных ледоколов в мире заложили восемь лет назад и планировали сдать заказчику еще в конце 2015 года. Сроки несколько раз переносили, и, наконец, после серии испытаний сегодня на судне впервые поднимут флаг. Отмечу, что Владимир Путин тепло отзывался о бывшем премьер-министре Викторе Черномырдине, имя которого дали ледоколу. В частности, на медиафоруме ОНФ несколько лет назад президент сказал, что тот сыграл позитивную роль в его жизни и признался, что иногда пересматривает его выступления.

Также в Петербурге Владимир Путин встретится с губернатором города Александром Бегловым.