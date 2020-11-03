Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроекты, связанные с поправками к Конституции

Речь, в частности, идет о законах о правительстве и Конституционном суде.

Новый порядок формирования кабинета министров, который сегодня рассмотрит верхняя палата парламента, предполагает, что Госдума будет утверждать не только премьер-министра, но и его заместителей, а также глав ведомств. Причем вице-премьеров и министров будет предлагать на рассмотрение депутатов глава правительства. Вместе с этим министры силового блока и глава МИД будут назначаться лично президентом – после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, поправки предполагают, что в случае отказа Думы утвердить премьера президент сможет не распускать парламент, а сам назначить главу правительства. Кроме того, отставка премьера не будет означать автоматический уход всех остальных министров.

Другой закон, который рассмотрит Совет Федерации, позволяет Конституционному суду определять, должна ли Россия исполнять решения межгосударственных органов. Кроме того, инстанция по запросу президента будет проверять конституционность законопроектов до того, как они будут подписаны. Вместе с тем новые нормы запрещают судьям Конституционного суда публиковать свои особые мнения и критиковать решения, принятые большинством голосов.

Пакет законопроектов, касающихся реализации поправок к Конституции, был внесен президентом Владимиром Путиным около полутора месяцев назад. В июле изменения были приняты на всенародном голосовании.