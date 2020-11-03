В окружном суде Гааги должны пройти очередные слушания по делу о сбитом малазийском Боинге в небе над Донбассом

Жертвами крушения в июле 2014 года стали почти 300 человек.

Как ожидается, защита представит свои запросы следствию. Прокуратура сможет ответить. Об этом говорится в официальном Twitter расследования катастрофы.

Процесс по делу рейса MH17 начался в Нидерландах в марте, спустя более чем 5 лет после трагедии. Он все еще находится на досудебной стадии. Нынешний этап продлится до 13 ноября. Слушания по существу должны начаться в будущем году, а весь процесс, по оценкам юристов, может растянуться на годы. Как сообщалось ранее, следствие установило, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежавшим российской зенитно-ракетной бригаде ПВО, дислоцированной под Курском. В числе подозреваемых трое россиян и украинец. Это экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Лично они в процессе не участвует. Пулатова представляют адвокаты. Все четверо объявлены в международный розыск.

Ранее Москва вышла из трехсторонних консультаций по крушению Боинга с Нидерландами и Австралией, отметив, что они не имеют смысла из-за недружественных шагов голландской стороны.