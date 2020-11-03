В столице Австрии накануне вечером произошел теракт – погибли два человека, 15 ранены

По данным полиции, группа неизвестных открыла огонь возле синагоги и еще в пяти местах. В полиции отметили, что один из нападавших был убит, остальных разыскивают. Спецоперация продолжается утром. Граждан призывают не выходить из дома. Американская организация SITE Intelligence group, которая отслеживает деятельность террористов в интернете, утверждает, что джихадисты назвали стрельбу в Вене «расплатой за участие в коалиции» США против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Недавние теракты в пригороде Парижа и в Ницце связывали с карикатурами на пророка Мухаммеда.
2020-11-03T06:01:49+03:00
2020-11-03T06:01:49+03:00
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06:01, 03 ноября 2020
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