Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 63 пациентов с коронавирусом

Днем ранее, по официальным данным, скончались 53 человека. Количество жертв новой инфекции в столице вплотную приблизилось к 7 тысячам. Накануне утром в федеральном штабе сообщили, что в России за сутки выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения, из них почти 4800 — в Москве.