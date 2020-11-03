Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 63 пациентов с коронавирусом

Днем ранее, по официальным данным, скончались 53 человека. Количество жертв новой инфекции в столице вплотную приблизилось к 7 тысячам. Накануне утром в федеральном штабе сообщили, что в России за сутки выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения, из них почти 4800 — в Москве.
2020-11-03T05:23:17+03:00
2020-11-03T05:23:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 03 ноября 2020
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