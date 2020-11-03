Житель Великобритании поставил миллион фунтов на победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Почти миллион 300 тысяч долларов — это крупнейшая ставка на политика для букмекерской конторы Betfair, сообщает телеканал CNN. Выигрыш может составить около двух миллионов долларов. Ставки на результаты выборов в США обрели популярность в Великобритании на фоне отсутствия крупных спортивных мероприятий из-за пандемии. В Америке подобные ставки запрещены. Выборы в США пройдут сегодня.