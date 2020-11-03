Британский премьер Борис Джонсон заявил, что у властей нет другого выбора, кроме как ввести карантин

По его словам, согласно моделям, которые создали ученые, в случае бездействия зимой может умереть вдвое больше людей, чем весной. Согласно планам правительства, общенациональный карантин начнется 5 ноября и продлится до декабря. Будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и многие магазины.