Денис Проценко написал в «Фейсбуке», что была проанализирована база данных реанимационных больных и достоверных различий не выявлено. Он также опубликовал диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней.
Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что группа крови пациента не влияет на смертность и длительность лечения
Денис Проценко написал в «Фейсбуке», что была проанализирована база данных реанимационных больных и достоверных различий не выявлено. Он также опубликовал диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней.