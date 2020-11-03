Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что группа крови пациента не влияет на смертность и длительность лечения

Денис Проценко написал в «Фейсбуке», что была проанализирована база данных реанимационных больных и достоверных различий не выявлено. Он также опубликовал диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней.

