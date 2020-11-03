Число жертв теракта в столице Австрии выросло до двух человек, 15 ранены

Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил, что в больнице скончалась женщина. По данным полиции, накануне вечером группа неизвестных открыла огонь возле синагоги и еще в пяти местах. В полиции отметили, что один из нападавших был убит, остальных разыскивают. Центр города перекрыт, спецоперация с участием более 200 спецназовцев шла всю ночью и продолжается утром. В МВД Австрии поздно ночью сообщили, что расширили зону поиска, поскольку подозреваемые могли уже покинуть Вену. Граждан призывают не выходить из дома.

Американская организация SITE Intelligence group, занимающаяся отслеживанием деятельности террористов в интернете, утверждает, что джихадисты назвали стрельбу в Вене «расплатой за участие в коалиции» США против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» .

Недавно во Франции произошли теракты в пригороде Парижа и в Ницце. Их связывали с карикатурами на пророка Мухаммеда.