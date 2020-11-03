Президент Украины призвал депутатов фракции «Слуга народа» поддержать роспуск Конституционного суда

Владимир Зеленский заявил, что без этого невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, Зеленский также отметил, что при недоверии общества к Конституционному суду Украина потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. По его словам, под угрозой оказались безвизовый режим с Евросоюзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО и Международного валютного фонда. В конце октября КС Украины отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование
2020-11-03T04:23:41+03:00
2020-11-03T04:23:41+03:00
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04:23, 03 ноября 2020
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