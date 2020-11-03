«Роскосмос», как передает РИА Новости, вновь отложил сдачу эскизов новой ракеты «Союз-5»

В прошлом году срок сдачи проекта перенесли на год – на конец октября 2020. Теперь, как следует из информации на сайте госзакупок, эскизы требуется представить к 30 июня 2021 года. Причины не указаны. Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» должна сменить украинскую ракету «Зенит». Ее разрабатывают в корпорации «Энергия» 4 года. В 2018 году был заключен контракт на 61 миллиард рублей. В него входит создание ракеты и ее испытания