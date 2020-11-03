Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ожидает, что подведение итогов выборов в США затянется

По его словам, это связано с тем, что огромное количество избирателей проголосовали по почте. В интервью РИА Новости Нарышкин сказал, что такая система создает большую базу для опротестовывания результатов выборов и что в результате раскол в США продолжится. В Америке сегодня всеобщие выборы, в том числе президента. При этом 95 миллионов американцев проголосовали досрочно. Ранее спецслужбы США и члены Конгресса неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В Москве это отрицают.